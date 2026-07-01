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01 июля, 12:15

Экономика

Эксперт прокомментировал ситуацию на топливном рынке в России

Эксперт прокомментировал ситуацию на топливном рынке в России

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Дефицита топлива в России нет, а повышенный спрос на АЗС связан с ажиотажем и изменением логистики, сообщил экономический обозреватель Константин Цыганков.

По его словам, топлива производится достаточно, а для стабилизации ситуации власти уже сократили объемы биржевых продаж, увеличив поставки на внутренний рынок, согласовали временный импорт топлива и нарастили мощности в НПЗ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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