Эксперт прокомментировал ситуацию на топливном рынке в России

Дефицита топлива в России нет, а повышенный спрос на АЗС связан с ажиотажем и изменением логистики, сообщил экономический обозреватель Константин Цыганков.

По его словам, топлива производится достаточно, а для стабилизации ситуации власти уже сократили объемы биржевых продаж, увеличив поставки на внутренний рынок, согласовали временный импорт топлива и нарастили мощности в НПЗ.

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