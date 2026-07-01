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01 июля, 07:45

Общество

Россиянам рассказали о новых изменениях в финансовой и социальной сферах

Россиянам рассказали о новых изменениях в финансовой и социальной сферах

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С 1 июля вступают в силу новые законы, которые затрагивают финансы семей, рынок недвижимости и социальные выплаты. Родители получат право контролировать финансовые операции детей от 14 до 18 лет: банки начнут предоставлять выписки по счетам несовершеннолетних.

Также Социальный фонд полностью переводит назначение и выплату декретных и больничных пособий в автоматический режим. Все данные будут поступать через межведомственные системы без необходимости подачи дополнительных заявлений, включая сведения от ЗАГС, налоговой службы, МВД и медицинских организаций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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