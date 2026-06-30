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30 июня, 12:15

Политика

Первый зампред Госдумы назвал экс-министра обороны Иванова патриотом страны

Первый зампред Госдумы назвал экс-министра обороны Иванова патриотом страны

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В Москве прощаются с бывшим министром обороны Сергеем Ивановым. Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков назвал Иванова большим патриотом России и видным государственным деятелем. Он отметил, что их сближала любовь к спорту, Иванов был преданным болельщиком ЦСКА.

Иванов награжден многочисленными орденами и почетной грамотой правительства России за вклад в укрепление обороноспособности страны. В разные годы он занимал должности спецпредставителя президента и руководителя администрации президента.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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