Первый зампред Госдумы назвал экс-министра обороны Иванова патриотом страны

В Москве прощаются с бывшим министром обороны Сергеем Ивановым. Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков назвал Иванова большим патриотом России и видным государственным деятелем. Он отметил, что их сближала любовь к спорту, Иванов был преданным болельщиком ЦСКА.

Иванов награжден многочисленными орденами и почетной грамотой правительства России за вклад в укрепление обороноспособности страны. В разные годы он занимал должности спецпредставителя президента и руководителя администрации президента.

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