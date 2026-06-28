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28 июня, 22:30

Экономика

Путин заявил, что удары по энергоинфраструктуре не создают критического дефицита

Путин заявил, что удары по энергоинфраструктуре не создают критического дефицита

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Владимир Путин заявил, что удары по гражданской энергетической инфраструктуре создают определенный дефицит, но он не носит критического характера – все поврежденные объекты быстро восстанавливаются, а система работает стабильно. Президент подчеркнул, что главная задача – защита людей и минимизация ущерба для экономики, поэтому необходимо наращивать производство средств ПВО, совершенствовать их и обеспечивать прикрытие объектов.

Также он отметил, что удары по инфраструктуре наносятся не только для нанесения ущерба, но и для информационной операции с целью посеять неуверенность, расколоть общество и заставить Россию приостановить наступление, однако эти вылазки никак не влияют на ситуацию на фронте, и Россия не даст противнику такого шанса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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