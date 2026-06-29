Путин сообщил о продвижении российских военных в Запорожской области

Российские военные ежедневно продвигаются в Запорожской области широким фронтом. Об этом Владимир Путин сообщил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести". По словам президента, противник перебросил туда часть войск из Донбасса.

Также Путин заявил, что российские войска почти добрались до Славянска и Сум. Они прорвали трехуровневую линию обороны в зоне группировки войск "Центр" и подошли к населенному пункту Доброполье в ДНР.

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