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29 июня, 11:45

Политика

Путин сообщил о продвижении российских военных в Запорожской области

Путин сообщил о продвижении российских военных в Запорожской области

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Российские военные ежедневно продвигаются в Запорожской области широким фронтом. Об этом Владимир Путин сообщил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести". По словам президента, противник перебросил туда часть войск из Донбасса.

Также Путин заявил, что российские войска почти добрались до Славянска и Сум. Они прорвали трехуровневую линию обороны в зоне группировки войск "Центр" и подошли к населенному пункту Доброполье в ДНР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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