Полковник Алехин назвал экс-министра обороны Иванова открытым человеком

Экс-министр обороны Сергей Иванов, с которым прощаются 30 июня в Москве, был открытым и доступным человеком. Об этом рассказал полковник запаса, военный журналист Геннадий Алехин. Он отметил, что Иванов интересовался любыми мелочами.

Экс-министра обороны похоронят на Троекуровском кладбище, рядом со старшим сыном – это была его последняя воля. Иванов награжден многочисленными орденами, а также почетной грамотой правительства России за вклад в укрепление обороноспособности страны. В разные годы он был спецпредставителем президента и руководителем администрации президента.

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