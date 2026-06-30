"Московский патруль": спасатели усилили патрулирование водоемов из-за жары

Столичные спасатели усилили патрулирование водоемов из-за жары: количество дежурных увеличили с 80 до 120 человек. Катера и пешие патрули ежедневно следят за акваторией Москвы-реки, Химкинского водохранилища и других зон, в том числе Большого Строгинского затона.

Спасатели проводят регулярные учения по спасению утопающих и напоминают, что даже в запрещенных водоемах можно обратиться за помощью по телефонам, указанным на стендах.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

