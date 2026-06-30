Ливни и грозы придут в Москву к выходным

К выходным, 4 и 5 июля, в Москву придут ливни, грозы и холодный атмосферный фронт. До этого в столице сохранится жаркая погода. По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня воздух прогреется до 30 градусов.

В МЧС рекомендуют носить одежду из натуральных тканей, пить больше воды, использовать головной убор и по возможности находиться в тени. В среду, 1 июля, индекс ультрафиолета достигнет 8 единиц.

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