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29 июня, 21:15

Общество

Гидрометцентр выпустил предупреждение о жаре до 30 градусов в Москве

Гидрометцентр выпустил предупреждение о жаре до 30 градусов в Москве

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В Москву придет жаркая погода. Во вторник, 30 июня, ожидается, что воздух прогреется до 30 градусов. Гидрометцентр выпустил экстренное предупреждение, но синоптики спешат успокоить: экстремального зноя не будет.

В среду, 1 июля, температура поднимется до 29 градусов, а в четверг и в пятницу, 2 и 3 июля, останется на отметке 30 градусов. Кроме того, в течение всей недели будет слабый ветер.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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