Собянин: силы ПВО уничтожили еще два БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО ликвидировали еще два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам градоначальника, на месте падения обломков БПЛА уже работают специалисты экстренных служб.

Атака вражеских дронов на Москву началась в понедельник, 29 июня. Всего над территорией столичного региона было уничтожено уже 11 беспилотников.

Временные ограничения на полеты введены в аэропортах Внуково и Домодедово – обе авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.