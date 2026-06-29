29 июня, 23:09Мэр Москвы
Собянин: силы ПВО уничтожили еще два БПЛА на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства ПВО ликвидировали еще два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.
По словам градоначальника, на месте падения обломков БПЛА уже работают специалисты экстренных служб.
Атака вражеских дронов на Москву началась в понедельник, 29 июня. Всего над территорией столичного региона было уничтожено уже 11 беспилотников.
Временные ограничения на полеты введены в аэропортах Внуково и Домодедово – обе авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.