29 июня, 23:37Транспорт
Аэропорты Домодедово и Жуковский закрыты на прием рейсов
Фото: depositphotos/Chalabala
Временные ограничения на полеты объявлены в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Оба аэропорта полностью закрыты на прием и выпуск воздушных судов. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ограничения также продолжают действовать во Внуково: аэропорт принимает и отправляет авиарейсы по согласованию с соответствующими органами.
Меры безопасности вводятся на фоне очередной попытки атаки БПЛА на столицу. Всего 29 июня на подлете к Москве было ликвидировано 12 беспилотников.
Росавиация ограничила полеты легких самолетов и беспилотников