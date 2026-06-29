Аэропорты Домодедово и Жуковский закрыты на прием рейсов

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Временные ограничения на полеты объявлены в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Оба аэропорта полностью закрыты на прием и выпуск воздушных судов. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения также продолжают действовать во Внуково: аэропорт принимает и отправляет авиарейсы по согласованию с соответствующими органами.

Меры безопасности вводятся на фоне очередной попытки атаки БПЛА на столицу. Всего 29 июня на подлете к Москве было ликвидировано 12 беспилотников.