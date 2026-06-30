Молодожены стали чаще выбирать камерные свадьбы в Москве

Молодожены все чаще выбирают камерные свадьбы в Москве. Пары отказываются от крупных банкетов и традиционных свадебных сценариев в пользу небольших праздников с участием самых близких людей.

Эксперты отмечают, что современные пары чаще делают свадьбу такой, какой хотят видеть ее сами. Основные расходы камерной свадьбы составляют аренда площадки, угощение, услуги фотографа или видеографа и музыкальное сопровождение.

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