Эксперты рассказали, как дожди в Московском регионе повлияют на урожай

Эксперты рассказали, что дожди, которые продолжают идти в Московском регионе, крайне благоприятны для растений. По их словам, это тот же самый полив.

Специалисты отметили, что глубокие слои почвы поливы чаще всего не достают, так как на это нужно очень много воды, поэтому без дождей не обойтись.

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