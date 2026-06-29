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29 июня, 17:15

Общество

Волнообразные изменения температуры воздуха ожидаются в Москве в июле

Волнообразные изменения температуры воздуха ожидаются в Москве в июле

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Жара до 30 градусов ожидается в Московском регионе в первые дни июля

В июле москвичей ждет чередование жары и комфортной температуры в пределах климатической нормы. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По прогнозам, с 30 июня по 2 июля в Москве ожидается заметное потепление. Затем температура опустится до климатической нормы – около 23 градусов. В середине месяца вновь ожидается жара до 30 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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