29 июня, 17:15Общество
Волнообразные изменения температуры воздуха ожидаются в Москве в июле
В июле москвичей ждет чередование жары и комфортной температуры в пределах климатической нормы. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По прогнозам, с 30 июня по 2 июля в Москве ожидается заметное потепление. Затем температура опустится до климатической нормы – около 23 градусов. В середине месяца вновь ожидается жара до 30 градусов.
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