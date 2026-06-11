Пентагон раскрыл эксперименты США с комарами как возможным биооружием

Пентагон рассекретил документы о биологических испытаниях, в которых США изучали возможность использования комаров как биологического оружия. В материалах говорится, что американские военные заражали комаров вирусами через животных, после чего насекомые могли передавать опасные заболевания человеку, в том числе лихорадку денге.

Помимо комаров, в документах упоминаются клещи, блохи, мухи, колорадский жук, а также голуби. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.