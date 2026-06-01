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01 июня, 07:30

Технологии

Новости мира: в Китае откроют первую в мире школу для роботов

Новости мира: в Китае откроют первую в мире школу для роботов

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В Китае планируют открыть первую в мире школу для роботов. Они будут осваивать базовые навыки от захвата предметов до перевозки грузов. Цель такого проекта – создание универсального робота с "супермозгом". При этом специалисты отмечают, что полностью заменить человека технологии не смогут.

В Южной Корее расследуют взрыв и пожар на оборонном предприятии в Тэджоне. По данным СМИ, в результате погибли 4 человека. Власти поручили мобилизовать ресурсы для ликвидации последствий и выяснения причин происшествия.

В Польше эстонский канатоходец Яан Роозе прошел по стропе между небоскребами на высоте около 180 метров, преодолев примерно 500 метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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