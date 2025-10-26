Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 октября, 23:15

Технологии

В Москве станет больше роботов-курьеров

В Москве станет больше роботов-курьеров

Планшет HUAWEI MatePad 12 X сможет заменить кисти и холсты студентам художественных вузов

Трамваи-лаборатории проехали в Москве более 500 км и собрали терабайты данных

Умные кровати нагрелись до критической температуры под спящими людьми

"Техно": правительство Японии решило запретить генерировать видео с аниме

"Специальный репортаж": на игре

В Москве появится ИИ-мониторинг за пациентами с рисками инфаркта и инсульта

"Интервью": Юрий Васильев – об обучении ИИ врачебной интуиции

Заммэра Ракова рассказала о системе выявления риска сердечных катастроф

Собянин: Москва продолжит поддержку высокотехнологичных предприятий

В Москве станет больше роботов-курьеров. Сейчас в столице работают 200 таких устройств. Ежедневно они доставляют 1,5 тысячи заказов. В ближайшее время их количество будет увеличено, а для повышения безопасности роверы получат идентификационные номера и светоотражающие элементы.

Роботы оснащены лидаром, камерами и системами искусственного интеллекта, которые позволяют им строить 3D-карты местности, избегать препятствий и самостоятельно прокладывать маршруты. Эксперты отметили их экологичность, грузоподъемность до 20 кг и способность работать круглосуточно благодаря сменным аккумуляторам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
технологиигородвидеоМуса МстоянЕкатерина Ефимцева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика