В Москве станет больше роботов-курьеров. Сейчас в столице работают 200 таких устройств. Ежедневно они доставляют 1,5 тысячи заказов. В ближайшее время их количество будет увеличено, а для повышения безопасности роверы получат идентификационные номера и светоотражающие элементы.

Роботы оснащены лидаром, камерами и системами искусственного интеллекта, которые позволяют им строить 3D-карты местности, избегать препятствий и самостоятельно прокладывать маршруты. Эксперты отметили их экологичность, грузоподъемность до 20 кг и способность работать круглосуточно благодаря сменным аккумуляторам.

