Кибертурнир для молодежи пройдет в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В Москве 31 октября состоится кибертурнир для молодежи. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Участники турнира в возрасте от 14 до 24 лет смогут получить практический опыт управления беспилотными аппаратами в виртуальной среде. Мероприятие в том числе направлено на популяризацию прикладных профессий, формирование гражданской и патриотической позиции.

Кибертурнир пройдет по двум основным дисциплинам. Участникам предстоит продемонстрировать мастерство скоростного пилотирования БПЛА на программном симуляторе. Кроме того, команды должны будут проявить точность и стратегическое мышление для обнаружения виртуальных целей на цифровой карте.

Состязания пройдут с использованием отечественных программных симуляторов "Квадросим" и "Сборка Сим". Само мероприятие состоится на площадке летного ангара АНО "Федеральный центр беспилотных авиационных систем" на Лухмановской улице.

Организатором является автономная некоммерческая организация (АНО) "Федеральный центр беспилотных авиационных систем". Масштабные состязания также пройдут в Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно, что свыше 260 тысяч гостей посетили форум "Беспилотные системы: технологии будущего". На мероприятии в том числе побывали ведущие эксперты, разработчики, производители и экспортеры свыше чем из 60 стран мира. В рамках форума состоялась выставка последних достижений в области беспилотных систем.