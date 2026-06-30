В Москве объявлен повышенный уровень погодной опасности из-за 30-градусной жары

В Москве объявлен повышенный уровень погодной опасности из-за жары, которая продлится с 1 по 3 июля. Температура поднимется до 30 градусов.

МЧС рекомендует носить светлую одежду из натуральных тканей, головные уборы, пить больше воды, держаться в тени, а автомобилистам – чаще проветривать машину, не парковаться на солнце и не оставлять в салоне детей и животных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

