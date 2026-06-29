"Деньги 24": активы рыночных ЗПИФ недвижимости выросли более чем на 50 млрд рублей

Активы рыночных закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) недвижимости недвижимости в первом квартале 2026 года выросли более чем на 50 миллиардов рублей. Общий объем инвестиций в этот инструмент приблизился к 1 триллиону рублей.

Росту интереса к таким инвестициям способствовало повышение цен на недвижимость. Управляющие компании вкладывают средства инвесторов в строительство или покупку объектов с последующей продажей или сдачей в аренду.

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