29 июня, 13:45Экономика
"Деньги 24": активы рыночных ЗПИФ недвижимости выросли более чем на 50 млрд рублей
Активы рыночных закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) недвижимости недвижимости в первом квартале 2026 года выросли более чем на 50 миллиардов рублей. Общий объем инвестиций в этот инструмент приблизился к 1 триллиону рублей.
Росту интереса к таким инвестициям способствовало повышение цен на недвижимость. Управляющие компании вкладывают средства инвесторов в строительство или покупку объектов с последующей продажей или сдачей в аренду.
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