29 июня, 12:15Экономика
Минэнерго Подмосковья сообщило о достаточном запасе топлива в регионе
Запасов бензина и топлива в Подмосковье достаточно, сообщили в региональном министерстве энергетики. В ведомстве уточнили, что поставки на автозаправочные станции продолжаются в штатном режиме.
Отмечается, что временное отсутствие бензина на заправках крупных операторов может быть связано с повышенным спросом в отдельных районах. График поставок при этом остается без изменений.
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