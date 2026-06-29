Минэнерго Подмосковья сообщило о достаточном запасе топлива в регионе

Запасов бензина и топлива в Подмосковье достаточно, сообщили в региональном министерстве энергетики. В ведомстве уточнили, что поставки на автозаправочные станции продолжаются в штатном режиме.

Отмечается, что временное отсутствие бензина на заправках крупных операторов может быть связано с повышенным спросом в отдельных районах. График поставок при этом остается без изменений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.