В Минтруде заявили о планах легализовать занятость 1,3 млн россиян в 2026 году

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Занятость около 1,3 миллиона россиян может быть легализована в 2026 году. Об этом в интервью газете "Ведомости" заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

Он отметил, что в прошлом году планировалось легализовать занятость 775 тысяч граждан, а в итоге удалось вывести из тени около 1 миллиона работников. Особенно хорошие показатели в Северо-Кавказском федеральном округе. Например, в 2024 году там выявили 77,6 тысячи человек, а в 2025-м – уже 103,8 тысячи.

Министр пояснил, что это целевые показатели для межведомственных комиссий по противодействию нелегальной занятости в стране. При этом в каждом регионе показатели их эффективности устанавливаются в индивидуальном порядке.

Ранее в Госдуме предложили продлить особый налоговый режим для самозанятых до 2035 года. Сейчас же он действует до конца 2028-го. Как пояснил зампред комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев, режим самозанятости является одним из самых востребованных инструментов легальной занятости россиян.

