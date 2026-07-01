Новые меры защиты сбережений россиян от дропперов вступили в силу с 1 июля

Российские банки с 1 июля начинают защищать сбережения граждан от дропперов. При переводах через Систему быстрых платежей финансовые организации будут автоматически проверять номер налогоплательщика. Для россиян ничего не изменится, система будет обмениваться данными автоматически.

Центробанк также запретил микрофинансовым организациям навязывать дополнительные услуги без согласия клиента и скрывать риски за мелким шрифтом. Новые данные будут вносить в кредитные истории, чтобы исключить оформление кредита без согласия человека.

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