Фармаколог Караева: лекарства могут потерять эффективность после суток на жаре

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Лекарства могут потерять эффективность после того, как полежали на жаре всего сутки. При этом внешне они могут не измениться, предупредила в разговоре с Москвой 24 профессор кафедры фармакологии лечебного факультета Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Елена Караева.

Ранее Росздравнадзор напомнил аптечным и медицинским организациям о необходимости соблюдать температурный режим при хранении и перевозке лекарств на фоне высоких температур. По словам экспертов, внимательнее к своим аптечкам в эти дни стоит быть и простым гражданам.

В целом при покупке любого препарата всегда важно сразу обращать внимание на условия хранения. Обо всем, что важно положить в холодильник, обычно сразу предупреждает сам фармацевт.





Елена Караева профессор кафедры фармакалогии лечебного факультета Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Большинство лекарственных средств требуют температуру до +25. И, как правило, в квартирах даже в 30-градусную жару отметка не поднимается сильно выше данного параметра. Поэтому можно спокойно оставлять аптечку в комнатных условиях, но обязательно в темном и самом прохладном месте, например, где-нибудь в шкафу в глубине не выходящей на солнечную сторону комнаты.

При этом не стоит оставлять лекарства в ванной, потому что влажность также влияет на качество медикаментов.

"Современная фармацевтическая промышленность не допускает, чтобы лекарственные препараты при неправильном хранении превращались во что-то токсическое для организма. Но опасность заключается в другом: они могут достаточно быстро потерять свои лечебные свойства и больной не получит нужного эффекта от терапии, что бывает не менее опасно", – подчеркнула фармаколог.

В свою очередь, препараты в жидкой форме (например, сиропы) на жаре могут испаряться, из-за чего концентрация лекарственного средства в них повышается, а это чревато передозировкой. Однако такое возможно, только если хранить флакон открытым, отметила специалист.

Опасность заключается и в том, что при потере свойств препарат может внешне совершенно никак не измениться. Особенно таблетки, имеющие пленочные покрытия. Поэтому не стоит считать, что, если лекарство выглядит так же, как обычно, с ним все в порядке. Если его забыли убрать и оно пролежало в жаркий день, например, в бардачке авто около суток, лучше не рисковать и приобрести новое, посоветовала Караева.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева назвала идеальный состав дачной аптечки. В первую очередь в нее стоит положить обезболивающие с парацетамолом или ибупрофеном. Это поможет при травмах, растяжениях, головной и зубной боли, а также если поднимется температура.