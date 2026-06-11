Московское метро увеличится на 20 километров

Филевскую и Сокольническую линии метро продлят в Москве. Столичная подземка увеличится еще на 20 километров. Жителям отдаленных районов станет удобнее добираться до метро, а интервалы движения поездов сократятся.

Эксперты отмечают, что после появления метро жители районов в начале Ярославского шоссе смогут сократить время в пути до центра примерно на 25%. Это также позволит снизить нагрузку на Ярославское шоссе и перераспределить работу наземного транспорта.

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