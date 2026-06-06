"Новости дня": трамвайную остановку у станции метро "Новослободская" временно закрыли

Трамвайную остановку у станции метро "Новослободская" закрыли на выходные. Маршрут № 50 будет курсировать сразу до Белорусского вокзала.

Вместо трамваев от "Новослободской" до Московского института инженеров транспорта запустили автобусы. Тем временем на этом участке капитально отремонтируют трамвайные пути. Основные работы будут проводить по выходным, поэтому в будни составы поедут по привычному для пассажиров маршруту.

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