Трамваи не будут ходить между Каланчевской улицей и площадью Борьбы 7 июня в Москве

Из-за "Красочного забега" 7 июня с 7:00 до 13:00 трамваи не будут ходить между Каланчевской улицей и площадью Борьбы в Москве. Маршруты № 7 и № 50 поедут только до Каланчевской улицы.

Будут действовать дополнительные временные трамвайные маршруты № 7а и № 50а от Белорусского вокзала до остановки "МИИТ". От метро "Новослободская" до остановки "МИИТ" в этот день будут работать автобусы № 050к.

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