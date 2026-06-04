Ко Дню России из Москвы запустят 18 дополнительных поездов

В столице ко Дню России усилят пригородное сообщение. Из Москвы запустят 18 дополнительных поездов – до Тулы, Рязани, Калуги, Владимира и других городов.

Электрички Московского транспортного узла будут ходить по измененному графику: 11 июня – по расписанию пятницы, 12 и 13 июня – по расписанию субботы, 14 июня – по графику воскресенья, а 15 июня – по графику понедельника. Сверить маршруты можно в официальном приложении.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.