Продажа билетов на теплоходы стартовала еще на трех причалах в Москве

Продажа билетов на теплоходы стартовала еще на трех столичных причалах "Красный Октябрь", "Нескучный сад" и "Патриарший". Об этом сообщает Дептранс. На причалах уже открылись брендированные кассы "Суда сюда!".

Приобрести билеты можно на маршруты "Северный", "Исторический", "Коломенский-экспресс" и "Северный-экспресс". Как показал прошлый сезон, речные прогулки стали любимым видом досуга для москвичей и туристов. Спрос на этот вид отдыха увеличился на 25%.

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