04 июня, 15:30Город
Правительство Москвы на ПМЭФ подписало ряд соглашений в сфере строительства
На полях ПМЭФ-2026 правительство Москвы подписало с Мурманской областью соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации строительства.
Кроме того, на форуме правительство Москвы и Росреестр подписали дорожную карту о сотрудничестве. Это станет шагом к упрощению оформления недвижимости.
Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов отметил, что в Москве продолжается реализация крупных проектов и масштабное развитие метро. В ближайшие 7 лет в городе построят более 30 станций, что удвоит протяженность сети.
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