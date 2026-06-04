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Новости

04 июня, 15:30

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Правительство Москвы на ПМЭФ подписало ряд соглашений в сфере строительства

Правительство Москвы на ПМЭФ подписало ряд соглашений в сфере строительства

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На полях ПМЭФ-2026 правительство Москвы подписало с Мурманской областью соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации строительства.

Кроме того, на форуме правительство Москвы и Росреестр подписали дорожную карту о сотрудничестве. Это станет шагом к упрощению оформления недвижимости.

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов отметил, что в Москве продолжается реализация крупных проектов и масштабное развитие метро. В ближайшие 7 лет в городе построят более 30 станций, что удвоит протяженность сети.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: ПМЭФ-2026
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