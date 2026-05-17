Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 мая, 17:21

Общество

Пик цветения начался в центральных регионах России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В центральных регионах России уже активно идет пик цветения деревьев, сообщил РИА Новости профессор кафедры педиатрии Клинического института детского здоровья имени Н. Ф. Филатова Сеченовского Университета Минздрава России Павел Бережанский.

По его словам, в сухую и ветреную погоду концентрация пыльцы в воздухе может достигать максимума, поэтому врачи уже наблюдают большое количество пациентов с клиническими проявлениями аллергического ринита, конъюнктивита, бронхоспазма, обострения бронхиальной астмы и других подобных симптомов.

Бережанский уточнил, что в центральной полосе России в конце марта зацвели ольха и орешник, а в начале апреля к ним присоединились береза, дуб, клен и другие деревья.

Эксперт посоветовал людям, страдающим от проявлений аллергии, отслеживать интенсивность цветения с помощью специальных онлайн-сервисов, предназначенных именно для этой цели.

Что касается московского региона, профессор пояснил, что в разных районах цветение идет по-разному: отдельные территории, например, защищены от пыления парками и водоемами.

В качестве мер профилактики он рекомендовал организовать гипоаллергенный быт: регулярно проводить влажную уборку помещений и минимизировать сильные раздражающие запахи.

Кроме того, Бережанский посоветовал хозяевам домашних животных, у которых самих есть симптомы аллергии на пыльцу, весной после каждой прогулки мыть питомцев полностью, поскольку на их шерсти также накапливается пыльца.

Ранее в московских парках зацвели яблони, груши, вишни, сирень и сакура. В частности, яблони и груши начали цвести в старом фруктовом саду в парке "Северное Тушино".

Читайте также


обществопогода

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика