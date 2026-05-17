Пик цветения начался в центральных регионах России

В центральных регионах России уже активно идет пик цветения деревьев, сообщил РИА Новости профессор кафедры педиатрии Клинического института детского здоровья имени Н. Ф. Филатова Сеченовского Университета Минздрава России Павел Бережанский.

По его словам, в сухую и ветреную погоду концентрация пыльцы в воздухе может достигать максимума, поэтому врачи уже наблюдают большое количество пациентов с клиническими проявлениями аллергического ринита, конъюнктивита, бронхоспазма, обострения бронхиальной астмы и других подобных симптомов.

Бережанский уточнил, что в центральной полосе России в конце марта зацвели ольха и орешник, а в начале апреля к ним присоединились береза, дуб, клен и другие деревья.

Эксперт посоветовал людям, страдающим от проявлений аллергии, отслеживать интенсивность цветения с помощью специальных онлайн-сервисов, предназначенных именно для этой цели.

Что касается московского региона, профессор пояснил, что в разных районах цветение идет по-разному: отдельные территории, например, защищены от пыления парками и водоемами.

В качестве мер профилактики он рекомендовал организовать гипоаллергенный быт: регулярно проводить влажную уборку помещений и минимизировать сильные раздражающие запахи.

Кроме того, Бережанский посоветовал хозяевам домашних животных, у которых самих есть симптомы аллергии на пыльцу, весной после каждой прогулки мыть питомцев полностью, поскольку на их шерсти также накапливается пыльца.

Ранее в московских парках зацвели яблони, груши, вишни, сирень и сакура. В частности, яблони и груши начали цвести в старом фруктовом саду в парке "Северное Тушино".