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Новости

04 июня, 10:45

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На Тверском бульваре открылся летний клуб "Москва"

На Тверском бульваре открылся летний клуб "Москва"

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На Тверском бульваре открылся летний клуб "Москва". В ближайшие 3 месяца там состоится свыше 300 различных мероприятий. В спортивном пространстве можно позаниматься боксом, а также поиграть в настольный теннис, шахматы, стритбол.

В зоне московских производители можно найти свечи ручной работы, украшения и декор для дома. Кроме того, свою косметику и аксессуары представят более 30 брендов из разных регионов России. Гостей также ждут творческие мастер-классы, презентации коллекций одежды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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