На Тверском бульваре открылся летний клуб "Москва". В ближайшие 3 месяца там состоится свыше 300 различных мероприятий. В спортивном пространстве можно позаниматься боксом, а также поиграть в настольный теннис, шахматы, стритбол.

В зоне московских производители можно найти свечи ручной работы, украшения и декор для дома. Кроме того, свою косметику и аксессуары представят более 30 брендов из разных регионов России. Гостей также ждут творческие мастер-классы, презентации коллекций одежды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.