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04 июня, 07:30

Общество

Москвичи смогут увидеть серебристые облака

Москвичи смогут увидеть серебристые облака

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Москвичи в ближайшие месяцы смогут наблюдать редкое природное явление. В столице начинается сезон серебристых облаков. Они образуются в самых верхних слоях атмосферы, сильно разрежены и в сумерках кажутся светящимися.

Максимальный шанс увидеть это свечение будет в конце июня. При этом для специалистов феномен имеет важное научное значение: по нему отслеживают сильные ветры на границе с космосом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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