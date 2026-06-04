Москвичи смогут увидеть серебристые облака

Москвичи в ближайшие месяцы смогут наблюдать редкое природное явление. В столице начинается сезон серебристых облаков. Они образуются в самых верхних слоях атмосферы, сильно разрежены и в сумерках кажутся светящимися.

Максимальный шанс увидеть это свечение будет в конце июня. При этом для специалистов феномен имеет важное научное значение: по нему отслеживают сильные ветры на границе с космосом.

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