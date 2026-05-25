В столице подвели итоги конкурса "Московские мастера" по профессии "мастер производственного обучения". В этом году за победу боролись преподаватели 45 образовательных учреждений Москвы. Всего в конкурсе приняли участие более 200 педагогов, представивших собственные методики и подходы к обучению студентов, сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Абсолютным победителем стала преподаватель колледжа современных технологий имени Героя Советского Союза М. Ф. Панова Анна Старкова. Она обучает студентов по направлению "Основы информационной безопасности".

Второе место занял мастер производственного обучения Московского технологического колледжа имени И. А. Лихачева Сергей Манаков, который готовит специалистов по ремонту и обслуживанию автомобилей. Третье место присудили преподавателю колледжа связи № 54 имени П. М. Вострухина Валерии Кадышевой, обучающей студентов по специальности "Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем".

Победители конкурса получат гранты правительства Москвы. За первое место предусмотрено 300 тысяч рублей, за второе – 200 тысяч, за третье – 150 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки, конкурс "Московские мастера" остается одним из крупнейших профессиональных состязаний для педагогов колледжей и направлен на развитие и популяризацию лучших образовательных практик.

По словам победительницы Анны Старковой, участие в конкурсе стало для нее важным профессиональным опытом. Она отметила, что главная задача мастера производственного обучения заключается не только в передаче навыков, но и в том, чтобы заинтересовать студентов профессией и мотивировать их развиваться дальше. Также педагог подчеркнула, что конкурс позволил участникам обменяться опытом и новыми методиками преподавания.

Финальный этап конкурса прошел на базе флагманского центра практической подготовки колледжей Москвы "Руднево". Участники проводили открытые мастер-классы и практические занятия вместе со студентами. Среди тем были ремонт и сварка автомобильных деталей, основы анимации, расчет энергопотребления, выбор возобновляемых источников энергии, трафаретная печать, подача блюд и напитков, а также работа с листовым железом.

В состав жюри вошли представители столичных колледжей и Московской городской организации Общероссийского профсоюза образования. По итогам отборочного этапа именно они определили 45 финалистов конкурса.

Ранее Собянин рассказал, что в столице работают порядка 100 тысяч педагогов, большинство из которых имеют высшую квалификационную категорию. Он напомнил, что в городе организовали обучение преподавателей инженерных и IT-направлений по работе с новым оборудованием, а также разработали онлайн-курсы повышения квалификации на платформе "Московской электронной школы" (МЭШ) для учителей, которые готовят школьников к ЕГЭ.