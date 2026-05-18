18 мая, 22:45

Общество

Фотосессия артистов Большого театра с живым лебедем вызвала волну критики в соцсетях

В Сети обсуждают фотосессию артистов Большого театра с живым лебедем. Пользователи обвинили артистов в жестоком обращении с животным, предположив, что птица парализована и не может летать.

После резонанса в соцсетях первая солистка Большого театра Анна Тихомирова принесла извинения и пояснила, что лебедь по кличке Кефирчик живет на ферме со спасенными животными. Птица действительно не летает после травмы, полученной несколько лет назад, но ходит, плавает и активно взаимодействует с людьми.

Владельцы фермы рассказали, что Кефирчик участвует в съемках только тогда, когда сам этого хочет. Если птица шипит или проявляет недовольство, съемку прекращают и заменяют кадры ИИ-генерацией.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

