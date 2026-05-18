21 мая станет самым теплым днем на неделе в Москве

Четверг, 21 мая, станет самым теплым днем на текущей неделе в Москве. Как рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра России Анатолий Цыганков, воздух прогреется до 28–33 градусов.

Жару приносит мощный антициклон. Он расположен над югом Сибири и Уралом и по часовой стрелке затягивает в европейскую часть России горячий воздух из районов Индии, Пакистана и Ирана, где сейчас около 40 градусов.

