04 июня, 08:15Общество
"Новости дня": жаркая погода может спровоцировать инфаркты и инсульты
Жаркая погода может спровоцировать повышение артериального давления, а также увеличить риск инфарктов и инсультов. Об этом предупреждают врачи на фоне переменчивой летней погоды в Москве.
Специалисты рекомендуют людям с хроническими заболеваниями строго соблюдать назначения врачей и регулярно принимать препараты. Врачи также напоминают о необходимости пить достаточное количество воды и избегать чрезмерных нагрузок в жару.
Подробнее – в программе "Новости дня".