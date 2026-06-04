"Новости дня": жаркая погода может спровоцировать инфаркты и инсульты

Жаркая погода может спровоцировать повышение артериального давления, а также увеличить риск инфарктов и инсультов. Об этом предупреждают врачи на фоне переменчивой летней погоды в Москве.

Специалисты рекомендуют людям с хроническими заболеваниями строго соблюдать назначения врачей и регулярно принимать препараты. Врачи также напоминают о необходимости пить достаточное количество воды и избегать чрезмерных нагрузок в жару.

Подробнее – в программе "Новости дня".