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04 июня, 08:15

Общество

"Новости дня": жаркая погода может спровоцировать инфаркты и инсульты

"Новости дня": жаркая погода может спровоцировать инфаркты и инсульты

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Жаркая погода может спровоцировать повышение артериального давления, а также увеличить риск инфарктов и инсультов. Об этом предупреждают врачи на фоне переменчивой летней погоды в Москве.

Специалисты рекомендуют людям с хроническими заболеваниями строго соблюдать назначения врачей и регулярно принимать препараты. Врачи также напоминают о необходимости пить достаточное количество воды и избегать чрезмерных нагрузок в жару.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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