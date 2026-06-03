Трудовые лагеря для подростков могут вернуться в систему летнего отдыха в России

Трудовые лагеря для подростков могут вновь стать частью летнего отдыха в России. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

По ее мнению, участие школьников в общественно полезной работе поможет воспитать ответственность, самостоятельность и уважение к труду. В качестве примера Ярославская вспомнила собственный опыт времен СССР, когда школьники во время каникул работали в сельском хозяйстве и получали за это деньги.

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