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04 июня, 07:15

Общество

Ботаник объяснила раннее появление тополиного пуха в России

Ботаник объяснила раннее появление тополиного пуха в России

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Появление тополиного пуха связано с климатическим сезоном и с установлением тепла, рассказала практикующий ботаник Светлана Лаптева. По ее словам, в южных регионах он формируется раньше, потому что деревья быстрее реагируют на тепло и начинают размножаться и распространять семена.

Эксперт добавила, что точно оценить число тополей сейчас сложно из‑за активного обновления лесопарков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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