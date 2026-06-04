04 июня, 07:15Общество
Ботаник объяснила раннее появление тополиного пуха в России
Появление тополиного пуха связано с климатическим сезоном и с установлением тепла, рассказала практикующий ботаник Светлана Лаптева. По ее словам, в южных регионах он формируется раньше, потому что деревья быстрее реагируют на тепло и начинают размножаться и распространять семена.
Эксперт добавила, что точно оценить число тополей сейчас сложно из‑за активного обновления лесопарков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.