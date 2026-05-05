Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 13:11

Культура

Московская международная книжная ярмарка пройдет 2–6 сентября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина​

Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ) пройдет с 2 по 6 сентября в Гостином Дворе, сообщили организаторы.

Отмечается, что одновременно с ММКЯ состоится 4-я Московская международная детская книжная ярмарка (ММДКЯ). Почетным гостем ярмарки станет Китайская Народная Республика.

В 2025 году ярмарка проходила в 57-м павильоне ВДНХ, а до этого несколько лет проводилась в "Экспоцентре".

В прошлом году Московскую международную книжную ярмарку посетили более 63 тысяч человек. Мероприятие длилось пять дней, в его рамках свои новинки и бестселлеры представили более 300 издателей и книгораспространителей из разных регионов России.

Кроме того, на ярмарке присутствовали участники из Белоруссии, Индии, Ирана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Саудовской Аравии и Северной Кореи. Всего за время работы ММКЯ прошли свыше 300 мероприятий на 15 площадках.

Читайте также


культурагород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика