В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 11 июня

Наиболее плотное движение в Москве 11 июня наблюдается на Ярославском, Дмитровском и Ленинградском шоссе в сторону центра, а также на внутренней стороне Третьего транспортного кольца в районе Савеловской эстакады, сообщил ведущий специалист ситуационного центра ЦОДД Артем Пелевин.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Липецкой улице и Каширском шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

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