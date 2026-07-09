Новый электробусный маршрут появится в Москве 11 июля

Новый электробусный маршрут, который получит номер 985, появится в Москве 11 июля. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Шесть новых электробусов свяжут жилые кварталы Троицкого и Новомосковского административных округов с тремя линиями метро. Пассажиры смогут с комфортом добраться до станций "Потапово", "Коммунарка", "Корниловская" и "Теплый Стан".

Схема движения и расписание маршрута будут доступны на Едином транспортном портале. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.