Фестиваль "Бибип-Бибоп" пройдет в Музее Транспорта Москвы

В это воскресенье, 12 июля, в Музее Транспорта Москвы пройдет бесплатный фестиваль "Бибип-Бибоп". На двух сценах выступят более 10 джазовых и мультижанровых коллективов.

Гости увидят легендарные модели советского автопрома, встретятся с профессиональными гонщиками и смогут отправиться на пешую экскурсию по Басманному району. Для маленьких посетителей подготовили квест, в котором им предстоит найти загадочный подарок от поросенка Фунтика.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.