"Гидрофлай-фест" пройдет в Измайловском парке 10 и 11 июля

"Гидрофлай-фест" пройдет 10 и 11 июля в акватории Круглого пруда в Измайловском парке. Мероприятие организуют в рамках проекта "Лето в Москве". Это крупнейший фестиваль водных экстремальных видов спорта.

В нем примут участие более 100 спортсменов из 17 стран мира и 30 регионов России. Среди них обладатели мировых рекордов и призеры международных соревнований. Для гостей подготовят развлекательные мероприятия и показательные выступления.

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