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04 июля, 19:30

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Фестиваль здоровья и спорта прошел в ЮЗАО

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Фестиваль здоровья "ПульсФЕСТ" состоялся 4 июля в Парке 70-летия Победы. Мероприятие прошло в рамках социально значимого проекта "Пульс округа", направленного на формирование культуры здорового образа жизни среди жителей Юго-Западного административного округа Москвы и развитие семейного досуга.

Мероприятие открыла член сборной России по смешанным единоборствам, участница популярного спортивно-развлекательного телевизионного проекта Земфира Алиева. Она провела для гостей парка зарядку и разучила с участниками базовые боевые приемы. Программа продолжилась групповыми тренировками под музыку, занятиями йогой, турнирами по настольному теннису и дартсу.

"Фестиваль собрал сотни жителей юго-запада, заинтересованных в активном и осознанном подходе к своему здоровью. Участники "ПульсФЕСТа" могли пройти инструктаж по оказанию первой помощи от специалистов Российского Красного Креста, а также экспресс-скрининг: измерить артериальное давление, уровень кислорода в крови, а также определить индекс массы тела. Сегодняшний фестиваль стал логичным продолжением работы по популяризации здорового образа жизни. За время существования "Пульса округа", запущенного в марте 2026 года, проведено уже более 70 образовательных лекций и 8 крупных спортивных мероприятий. Важно, что жители активно включаются в такие инициативы и понимают: забота о здоровье требует конкретных действий", – отметил приглашенный организаторами мероприятия военный врач, заместитель начальника филиала госпиталя имени Н. Н. Бурденко Дмитрий Назаров.

Эксперт провел для гостей фестиваля лекцию о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, рассказал о важности ранней диагностики и роли регулярной физической активности в сохранении здоровья. По словам Назарова, изменение повседневных привычек, например, введение утренних зарядок, позволяет значительно снизить риски развития хронических заболеваний и повысить качество жизни.

Также гости мероприятия посетили мастер-классы по гончарному и кузнечному ремеслам и площадку исторической реконструкции, где под руководством инструкторов примеряли элементы доспехов. Отдельный акцент организаторы сделали на семейном формате: многие активности были адаптированы для совместного участия родителей и детей.

Как отметил Назаров, районные просветительские проекты хорошо дополняют городскую работу по развитию массового спорта. По информации комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, с 2011 года в столице построено более 350 спортивных объектов: от физкультурно-оздоровительных комплексов и бассейнов до стадионов и ледовых арен. Только в 2025 году в Москве ввели в эксплуатацию 41 спортивное сооружение, включая 12 капитальных объектов и 29 спорткомплексов.

Спортивная инфраструктура в столице продолжает развиваться: во дворах, парках и общественных пространствах появляются площадки для воркаута, уличные тренажеры, беговые маршруты и зоны для групповых занятий. По словам Назарова, такие условия делают спорт доступнее для жителей разных возрастов, что увеличивает число москвичей, занимающихся физической активностью, и в свою очередь положительно сказывается на здоровье горожан. Это подтверждает и городская статистика: по итогам 2025 года физической культурой и спортом систематически занимались 6,8 миллиона москвичей – за последние 15 лет этот показатель вырос более чем в три раза.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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