Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июля, 08:45

Город

Московский фестиваль танца пройдет в парке искусств "Музеон" 11 июля

Московский фестиваль танца пройдет в парке искусств "Музеон" 11 июля

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 33% 1 июля

Бесплатные тренировки пройдут в Москве в рамках проекта "Мой спортивный район"

Движение перекроют на западе Москвы 4 июля

"Утро": ясная погода ожидается в Москве 1 июля

261 ребенок родился в Москве 30 июня

Выставка "От галоши до искусства" открылась в галерее "Богородское" в Москве

Фестиваль "Моспитомец" пройдет на ВДНХ 11 июля

Телезрители могут прислать видео в чат-бот "Утро в Москве"

"Утро": 28 градусов ожидается в Москве 1 июля

Любителей танцев приглашают на Московский фестиваль танца, который пройдет 11 июля в парке искусств "Музеон". В мероприятии смогут принять участие танцевальные клубы, профессиональные танцоры и все желающие.

На фестивале будут организованы 4 танцевальные зоны. Участники смогут попробовать себя в разных направлениях, включая вальс, хип-хоп, танго, зумбу и брейкинг. Среди приглашенных гостей заявлены известные хореографы постановщики и группа Filatov&Karas.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городфестиваливидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

Как исправить ошибки в данных ж/д и авиабилетов?

Чем раньше будет обнаружена ошибка, тем оперативнее можно будет решить проблему

Эксперты уточняют: при наличии некоторых ошибок в билете проезд допускается

Читать
закрыть

Как поддержать огород в жару?

Важно защитить посадки от перегрева, обеспечив корням достаточное количество влаги

Читать
закрыть

К чему приведет лечение депрессии током и лазером?

В ходе этого процесса в организме происходит значительный выброс нейромедиаторов

Читать
закрыть

Может ли возникнуть эпидемия чесотки в России?

Эксперты уверены: риск завоза и распространения чесотки в России существует

Читать
закрыть

Как поддержать ребенка, если он не поступил в вуз?

В первые минуты важнее всего разделить его чувства и просто побыть рядом

Читать
закрыть

Должны ли родители влиять на выбор профессии детей?

Родителям стоит обратить внимание на вызовы, с которыми молодежь сталкивается на рынке труда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика