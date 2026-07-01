Московский фестиваль танца пройдет в парке искусств "Музеон" 11 июля

Любителей танцев приглашают на Московский фестиваль танца, который пройдет 11 июля в парке искусств "Музеон". В мероприятии смогут принять участие танцевальные клубы, профессиональные танцоры и все желающие.

На фестивале будут организованы 4 танцевальные зоны. Участники смогут попробовать себя в разных направлениях, включая вальс, хип-хоп, танго, зумбу и брейкинг. Среди приглашенных гостей заявлены известные хореографы постановщики и группа Filatov&Karas.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.