Системы ПВО перехватили 190 украинских БПЛА над регионами России 7 июля

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системы ПВО Минобороны РФ нейтрализовали 190 украинских беспилотников над российскими регионами днем 7 июля, следует из сводки оборонного ведомства.

Операции по сбитию дронов продолжались с 08:00 до 20:00 над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.

Попытки нанести удары предпринимались в том числе в Московском регионе, Краснодарском крае и Крыму. Также несколько целей были перехвачены над акваториями Азовского и Черного морей.

В результате прилетов БПЛА в Курск повреждения получили несколько частных жилых домов. Кроме того, один из дронов врезался в технический этаж многоквартирного объекта.

В свою очередь, в Калужской области целью ВСУ было выбрано промышленное предприятие в Дзержинском округе. Там произошло возгорание, однако никто из местных жителей не пострадал.