Терапевт Чернышова рекомендовала занятия йогой при хронических заболеваниях легких

Международный день йоги ежегодно отмечается 21 июня. Праздник посвящен заботе о себе, так как практика позволяет не только укрепить мышцы тела, но и поддержать стабильное психическое состояние, отмечают эксперты. Подробности – в материале Москвы 24.

Учит управлять телом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Йога – древняя индийская практика, которая подразумевает работу как с телом, так и с разумом. В переводе с санскрита это слово означает "связь, соединение, единение", рассказала Москве 24 специалист по йоге Арина Голякова.





Арина Голякова специалист по йоге Она помогает восстановить связь с абсолютом (первооснова мира), источником всего, который можно назвать по-разному, в зависимости от религиозных предпочтений. Но даже если исключить религиозный аспект, упражнения помогут научиться управлять психическими и физиологическими процессами в своем теле, а значит, менять свое состояние.

Те, кто готов углубиться в практику йоги, должны стремиться жить в соответствии с ее принципами, их также называют ступенями. Первая называется яма – это набор этических и моральных правил, связанных с человеческими взаимоотношениями, который включает ахимсу (принцип ненасилия, непричинение вреда всему живому, в том числе необходимость придерживаться вегетарианства), сатью (правдивость), астею (отказ от воровства), брахмачарью (воздержание и целомудрие) и апариграху (умеренность в потребностях), рассказала эксперт.

Вторая ступень – нияма – про отношения с собой и внутренним миром, а третья знакома многим, асана – это физическая практика, которая помогает проработать тело. Именно ее преподают в залах и записывают видео об отстройках (правила выполнения поз), добавила специалист.

Четвертая называется пранаямой и включает в себя техники дыхания, с помощью которых тело готовят к практике асан и медитациям. Пятая – пратьяхара (погружение в себя), шестая ступень – дхарана (концентрация), седьмая – дхьяна (медитация или созерцание), а восьмая ступень йоги – самадхи (глубокая медитация и достижение блаженства), подчеркнула Голякова.

"Цель всех этих ступеней – помочь человеку достичь физического и ментального здоровья, а также счастья", – отметила эксперт.

Основой всех видов йоги является хатха йога. Новичкам, как правило, предлагают начинать с нее, так как в хатхе присутствуют все базовые асаны и даются подробные отстройки, пояснила специалист.

Для тех, у кого есть какие-либо травмы или физические ограничения, лучше подойдут йогатерапевтические направления, например школа йоги Айенгара. Если хочется более сложной практики, то стоит попробовать аштанга-йогу, где асаны практикуются в динамических связках. Также существует кундалини-йога, где практикуются энергетические крийи (сочетание физических упражнений, дыхательных техник, особое положение рук и пение мантр), отметила Голякова.





Арина Голякова специалист по йоге Существует важное правило, которого должны придерживаться все желающие заниматься йогой, причем любым ее видом. Согласно ему практика должна приносить удовольствие.

Необходимо прислушиваться к своему телу и его возможностям, чтобы не причинить вред, а также заниматься регулярно – от двух раз в неделю по часу. Со временем любая практика начнет приносить эффект. Кроме того, йога не требует усиленной подготовки и особых трат: достаточно приобрести одежду из натуральных или специальных тканей, не стесняющую движения, и коврик.

Полезна даже беременным

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вне религиозно-философского контекста йога представляет собой набор физических упражнений и отличный вид активности с определенными ограничениями, рассказала в беседе с Москвой 24 врач-терапевт Надежда Чернышова.





Надежда Чернышова врач-терапевт Самый главный положительный аспект – ее влияние на опорно-двигательный аппарат за счет воздействия и постоянной работы с мышцами и связками. Также асаны укрепляют постуральные мышцы, которые придают правильную осанку и позволяют держать спину прямо без напряжения.

Второй большой плюс от регулярных практик – развитие гибкости и чувства равновесия. Хороший баланс повышает шансы на то, что человек проживет долгую и активную старость без падений, переломов и нарушений походки, отметила эксперт.

Третий важный момент – йога положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Например, она помогает нормализовать артериальное давление при начальных стадиях гипертонии. Это происходит благодаря выполнению плавных движений, релаксации и работе с дыхательным аппаратом. Все это помогает расслабиться и благоприятно отражается на работе сердца, подчеркнула терапевт.

"За счет дыхательных практик йога показана людям с астмой и другими хроническими заболеваниями легких. Необходимость контролировать вдохи и выдохи часто под счет улучшает объем легких и способствует насыщению клеток кислородом", – добавила Чернышова.

Специалист отметила, что йога имеет множество направлений и из-за специфики каждого важно правильно выбрать, куда именно идти. Аштанга и виньяса-йога могут оказаться слишком сложными для новичков и тех, у кого есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, либо травмы.

"Хатха, йога школы Айенгара и кундалини – менее интенсивные, но лучше попробовать все доступные и выбрать что-то свое", – посоветовала врач.

При этом йогой можно заниматься практически в любом возрасте и состоянии, в том числе беременным, учитывая особенности тела, здоровья и самочувствия. В частности, женщинам, ждущим пополнения, показана так называемая перинатальная йога, которая помогает легче пережить роды. От hot yoga (горячая йога) и интенсивного выполнения большого количества асан лучше отказаться, отметила терапевт.





Надежда Чернышова врач-терапевт Не рекомендуется начинать занятия йогой самостоятельно по каким-либо общедоступным материалам. Желательно первые практики провести под руководством опытного преподавателя или инструктора, чтобы не растянуть мышцы или не повредить связки. Также лучше отказаться на первых порах от сложных асан на голове.

Детям можно заниматься йогой с 3-летнего возраста: как правило, занятия проходят в игровой форме. К классическим асанам можно приступить с 7 лет, а перейти на вариант для взрослых – с 13-ти, отметила Чернышова.

Важно помнить, что йога строго противопоказана людям с острой болью в теле, особенно в спине и в суставах. Также не рекомендуется практиковать при повышенной температуре тела, кашле, насморке, после недавно перенесенных операций и при нарушении сознания, заключила терапевт.