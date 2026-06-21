Терапевт Чернышова рекомендовала занятия йогой при хронических заболеваниях легких

Международный день йоги ежегодно отмечается 21 июня. Праздник посвящен заботе о себе, так как практика позволяет не только укрепить мышцы тела, но и поддержать стабильное психическое состояние, отмечают эксперты. Подробности – в материале Москвы 24.
Учит управлять телом
Йога – древняя индийская практика, которая подразумевает работу как с телом, так и с разумом. В переводе с санскрита это слово означает "связь, соединение, единение", рассказала Москве 24 специалист по йоге Арина Голякова.
Те, кто готов углубиться в практику йоги, должны стремиться жить в соответствии с ее принципами, их также называют ступенями. Первая называется яма – это набор этических и моральных правил, связанных с человеческими взаимоотношениями, который включает ахимсу (принцип ненасилия, непричинение вреда всему живому, в том числе необходимость придерживаться вегетарианства), сатью (правдивость), астею (отказ от воровства), брахмачарью (воздержание и целомудрие) и апариграху (умеренность в потребностях), рассказала эксперт.
Вторая ступень – нияма – про отношения с собой и внутренним миром, а третья знакома многим, асана – это физическая практика, которая помогает проработать тело. Именно ее преподают в залах и записывают видео об отстройках (правила выполнения поз), добавила специалист.
Четвертая называется пранаямой и включает в себя техники дыхания, с помощью которых тело готовят к практике асан и медитациям. Пятая – пратьяхара (погружение в себя), шестая ступень – дхарана (концентрация), седьмая – дхьяна (медитация или созерцание), а восьмая ступень йоги – самадхи (глубокая медитация и достижение блаженства), подчеркнула Голякова.
"Цель всех этих ступеней – помочь человеку достичь физического и ментального здоровья, а также счастья", – отметила эксперт.
Основой всех видов йоги является хатха йога. Новичкам, как правило, предлагают начинать с нее, так как в хатхе присутствуют все базовые асаны и даются подробные отстройки, пояснила специалист.
Для тех, у кого есть какие-либо травмы или физические ограничения, лучше подойдут йогатерапевтические направления, например школа йоги Айенгара. Если хочется более сложной практики, то стоит попробовать аштанга-йогу, где асаны практикуются в динамических связках. Также существует кундалини-йога, где практикуются энергетические крийи (сочетание физических упражнений, дыхательных техник, особое положение рук и пение мантр), отметила Голякова.
Необходимо прислушиваться к своему телу и его возможностям, чтобы не причинить вред, а также заниматься регулярно – от двух раз в неделю по часу. Со временем любая практика начнет приносить эффект. Кроме того, йога не требует усиленной подготовки и особых трат: достаточно приобрести одежду из натуральных или специальных тканей, не стесняющую движения, и коврик.
Полезна даже беременным
Вне религиозно-философского контекста йога представляет собой набор физических упражнений и отличный вид активности с определенными ограничениями, рассказала в беседе с Москвой 24 врач-терапевт Надежда Чернышова.
Второй большой плюс от регулярных практик – развитие гибкости и чувства равновесия. Хороший баланс повышает шансы на то, что человек проживет долгую и активную старость без падений, переломов и нарушений походки, отметила эксперт.
Третий важный момент – йога положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Например, она помогает нормализовать артериальное давление при начальных стадиях гипертонии. Это происходит благодаря выполнению плавных движений, релаксации и работе с дыхательным аппаратом. Все это помогает расслабиться и благоприятно отражается на работе сердца, подчеркнула терапевт.
"За счет дыхательных практик йога показана людям с астмой и другими хроническими заболеваниями легких. Необходимость контролировать вдохи и выдохи часто под счет улучшает объем легких и способствует насыщению клеток кислородом", – добавила Чернышова.
Специалист отметила, что йога имеет множество направлений и из-за специфики каждого важно правильно выбрать, куда именно идти. Аштанга и виньяса-йога могут оказаться слишком сложными для новичков и тех, у кого есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, либо травмы.
"Хатха, йога школы Айенгара и кундалини – менее интенсивные, но лучше попробовать все доступные и выбрать что-то свое", – посоветовала врач.
При этом йогой можно заниматься практически в любом возрасте и состоянии, в том числе беременным, учитывая особенности тела, здоровья и самочувствия. В частности, женщинам, ждущим пополнения, показана так называемая перинатальная йога, которая помогает легче пережить роды. От hot yoga (горячая йога) и интенсивного выполнения большого количества асан лучше отказаться, отметила терапевт.
Детям можно заниматься йогой с 3-летнего возраста: как правило, занятия проходят в игровой форме. К классическим асанам можно приступить с 7 лет, а перейти на вариант для взрослых – с 13-ти, отметила Чернышова.
Важно помнить, что йога строго противопоказана людям с острой болью в теле, особенно в спине и в суставах. Также не рекомендуется практиковать при повышенной температуре тела, кашле, насморке, после недавно перенесенных операций и при нарушении сознания, заключила терапевт.