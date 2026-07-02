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02 июля, 12:00

Транспорт

Эксперт сообщил о более высокой цене гибридных автомобилей

Эксперт сообщил о более высокой цене гибридных автомобилей

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Гибридные автомобили стоят дороже бензиновых аналогов такого же размера, заявил главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков. По его словам, нынешний рост интереса к гибридам связан в основном с покупателями, которые и раньше рассматривали такой вариант.

К преимуществам гибридов относятся экономия топлива, снижение выбросов, улучшенная динамика и меньшая зависимость от зарядной инфраструктуры. Среди недостатков можно выделить более высокую цену, сложность конструкции, обслуживание и дорогостоящий ремонт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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