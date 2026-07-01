В Минпромторге заявили о контроле ситуации с обеспечением топлива у ретейлеров

Минпромторг России держит на контроле ситуацию с обеспечением топлива у ретейлеров. Ведомство заявляет, что предприняло все необходимые меры, а системных обращений о нехватке бензина не зафиксировано. В СМИ при этом сообщается о возможном снижении экологического стандарта топлива до "Евро-2".

По данным экспертов, обсуждаемое топливо пониженного класса может не поступать на обычные автозаправочные станции и быть предназначено для отдельных отраслей, включая военную технику и сельское хозяйство. Для рядовых автомобилистов поставки топлива более низких стандартов не планируются, при этом на рынке сохраняется бензин класса "Евро-5".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.